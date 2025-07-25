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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمهور العلمين على موعد مع تامر حسني في حفل منتظر .. الليلة

تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن

في واحدة من أبرز فعاليات موسم صيف 2025، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة ضمن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة.
 

ويحظى الحفل المنتظر باهتمام جماهيري واسع، حيث يعد أول ظهور لتامر حسني بعد إطلاق ألبومه الجديد “لينا معاد”.
 

وقد نفدت أغلب تذاكر الحفل فور طرحها عبر موقع تذكرتي، وسط ترقب لتقديم تامر عدد من أغاني ألبومه الجديد الليلة.

ويشارك تامر في الحفل الفنان السوري الصاعد بقوة الشامي، الذي يظهر للمرة الأولى في مهرجان العلمين.

ويأتي الحفل في وقت مثالي لتامر حسني، الذي يعيش حالياً نشاطاً فنياً ملحوظاً بعد طرح ألبومه الجديد الذي يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي.
 

ويُميز الألبوم الجديد مشاركة تامر بنفسه في كتابة وتلحين عدد من الأغنيات، من بينها: حبك لو غلطة، واحشني، ملكة جمال الكون.

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة شكر للفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك تقديرًا لما جمع بينهما من نجاحات فنية، خاصة في فيلم "عمر وسلمى".
 

وكتبت مي عز الدين: "بشكرك على (عمر وسلمى) وعلى النجاح اللي شفته معاك. علمتني حاجات كتير في الفن والدنيا، حتى لقب (البرنسيسة) اللي دايمًا بتناديني بيه، له مكانة عندي. ألف شكر لتامر حسني الإنسان والفنان".

تامر حسني أغاني تامر حسني ألبوم تامر حسني

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