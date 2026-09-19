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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زلات لسان النجوم تفضح الحقيقة.. يارا السكري تلمح للارتباط بالعوضي.. ومزحة منة شلبي فضحت علاقة شيرين وحسام

يارا السكري وأحمد العوضي
يارا السكري وأحمد العوضي
سعيد فراج

أحيانًا لا يحتاج الجمهور إلى إعلان رسمي لمعرفة ما يدور خلف الكواليس، فتصريح عابر أو كلمة تخرج بشكل عفوي من أحد النجوم قد تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، خصوصًا عندما تتعلق بحياته الشخصية أو بعلاقة يحاول أصحابها إبقاءها بعيدًا عن الأضواء. 

وبينما قد تكون بعض هذه المواقف مجرد أخطاء في التعبير، تحولت مواقف أخرى إلى تصريحات أعاد الجمهور تفسيرها بعدما ظهرت الحقيقة لاحقًا.

يارا السكري وأحمد العوضي 

تحدثت يارا السكري عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة: «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

وجاء تصريح يارا خلال الندوة التي شارك فيها أحمد العوضي والإعلامي نيشان، لتفتح كلماتها بابًا واسعًا للتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحديث عن علاقتها بالعوضي كان من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

وبعدها نشر الإعلامي اللبناني نيشان مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ظهر فيه مع الفنانة يارا السكري، عقب ندوتها مع الفنان أحمد العوضي، في قمة الإعلام العربي في دبي.

وفي بداية الفيديو، مازحت يارا السكري نيشان قائلة له: «جلاب المصايب انت»، في إشارة منها إلى رد الفعل عقب تصريحاتها في الندوة. 

وداعبها نيشان قائلًا: «يارا السكري في قمة الإعلام العربي: أيوة بحب»، لترد عليه قائلة: «لأ ما تقولنيش كلام أنا ما قولتوش.. أنا قولت في حاجة حقيقية .. يمكن صداقة أو كيمستري.. والكيمستري بينا 20 من 10». 

أحمد سعد وسمية الخشاب

خلال عام 2017، كانت طبيعة العلاقة بين الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب محل اهتمام وتساؤلات من الجمهور، خاصةً مع عدم وجود إعلان رسمي عن ارتباطهما في ذلك الوقت.

وفي سبتمبر من العام نفسه، تحدث أحمد سعد خلال لقاء سريع عن علاقته بسمية الخشاب، وصدرت منه عبارة اعتبرتها بعض التقارير الفنية وقتها زلة لسان، بعدما بدت وكأنها تشير إلى أن العلاقة بينهما تتجاوز حدود الصداقة التي كان يتم الحديث عنها.

ولم يمر وقت طويل حتى تحولت التكهنات إلى حقيقة معلنة، بعدما أعلن أحمد سعد وسمية الخشاب زواجهما في أكتوبر 2017، لتعود تصريحات سعد السابقة إلى الواجهة، ويتعامل معها الجمهور باعتبارها من المواقف التي سبقت الإعلان الرسمي عن علاقتهما.

أصالة وطارق العريان

ومن بين التصريحات التي أثارت اهتمام الجمهور أيضًا، حديث الفنانة أصالة عن علاقتها بالمخرج طارق العريان، إذ كشفت في لقاء سابق أنها كانت معجبة به قبل انتهاء زواجه السابق، وأن مشاعرها تجاهه بدأت من جانبها قبل أن تتطور الأمور إلى علاقة ثم زواج.

وأعادت هذه التصريحات تسليط الضوء على تفاصيل بداية العلاقة بين الطرفين، خاصة بعد انفصالهما في عام 2020. ومع انتشار تصريحات قديمة لهما، بدأ الجمهور في إعادة قراءة ما قيل في بداية علاقتهما وربطه بما حدث في السنوات التالية.

منة شلبي تفضح علاقة شيرين وحسام

وفي واقعة أخرى، عام 2018، أثارت الفنانة منة شلبي حالة من الفضول خلال ظهورها في برنامج «شيري ستوديو»، بعدما تحدثت بطريقة فهم منها البعض أنها تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب.

جاء ذلك في وقت كانت فيه الأنباء المتداولة حول ارتباط الثنائي محل نفي وتساؤلات، لذلك اعتبر البعض حديث منة شلبي بمثابة زلة لسان محتملة كشفت جانبًا من الحقيقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

وبعد ذلك، أعلنت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب زواجهما، فعاد المقطع القديم للانتشار مجددًا، باعتباره تصريحًا سبق الإعلان الرسمي عن العلاقة.

حمل نانسي عجرم

ولم تقتصر المواقف اللافتة على العلاقات العاطفية، إذ شهد عام 2020 واقعة أخرى مرتبطة بالفنانة نانسي عجرم، بعدما تحدث المنتج صادق الصباح في لقاء تلفزيوني عن مشاركتها في مسلسل «سكر زيادة».

وخلال حديثه، أشار إلى اعتقاده بأن حمل نانسي عجرم كان السبب وراء عدم حضورها التصوير، متمنيًا لها السلامة، وهو التصريح الذي تناولته تقارير إعلامية باعتباره كشفًا غير مباشر عن حملها قبل الإعلان عنه بصورة واضحة للجمهور.

محمد الشرنوبي

وفي حالة مختلفة، لم ترتبط الواقعة بعلاقة عاطفية أو خبر شخصي، وإنما بمؤهل الفنان محمد الشرنوبي الدراسي.

ففي عام 2021، تحدث الشرنوبي عن الجدل الذي أثير حول مستواه التعليمي، وأكد صحة المعلومات المتداولة بشأن توقفه عن الدراسة عند المرحلة الإعدادية، كما أوضح الأسباب التي حالت دون استكمال تعليمه، مشددًا على أن ذلك لا ينتقص من قيمته أو مشواره الفني.

يارا السكري أحمد العوضي أحمد سعد سمية الخشاب

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