موعد وتفاصيل حفل محمد منير بمهرجان العلمين

كشفت منصة “تذكرتي” عبر موقع انستجرام عن م حفل محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 ، وذلك يوم 16 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أغانيهم المميزة.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 5 فئات وجاءت كالأتي: (600 جنيه مصري للدرجة العادية، 1000 جنيه مصري منطقة مخصصة للفانز، 2000 جنيه مصري للصف الأمامي، 50000 جنيه مصري للطاولة 5 مقاعد، 100000 جنيه مصري للاستراحة 8 مقاعد).

محمد منير - أغنية ملامحنا

وفي منتصف شهر يونيو، من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم.

ألبوم محمد منير الجديد

تأتى هذه الأغنية بعد فترة انتظار طويلة من جمهور الكينج، ومن المقرر ان يعود محمد منير بقوة إلى الساحة الغنائية بالألبوم خلال صيف 2025.

الألبوم يَعد واحدًا من أبرز الأعمال الموسيقية لهذا العام، خاصة مع التنوع الكبير في فريق العمل، ودمج الخبرات القديمة مع الطاقات الجديدة.

تعاون فني

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

ومن المقرر طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليواكب روح العصر ويصل إلى جمهور الكينج في كل مكان.