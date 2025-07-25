مي عز الدين تتمنى الشفاء العاجل لأنغام

وجهت الفنانة مي عز الدين، أمنيات بالشفاء للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري انستجرام: “ألف سلامة بالشفاء حبيبتي وان شاء الله خير”.

ستوري مي عز الدين

وتصدرت أنغام، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.