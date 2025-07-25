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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علمتني حاجات كتير.. مي عز الدين توجه رسالة لتامر حسني

مي عز الدين
مي عز الدين
منار نور

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة شكر للفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك تقديرًا لما جمع بينهما من نجاحات فنية، خاصة في فيلم "عمر وسلمى".

وكتبت مي عز الدين: "بشكرك على (عمر وسلمى) وعلى النجاح اللي شفته معاك. علمتني حاجات كتير في الفن والدنيا، حتى لقب (البرنسيسة) اللي دايمًا بتناديني بيه، له مكانة عندي. ألف شكر لتامر حسني الإنسان والفنان".

يُذكر أن فيلم "عمر وسلمى"، الذي عُرض لأول مرة عام 2007، حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وكان من أبرز الأعمال التي جمعت بين الثنائي تامر حسني ومي عز الدين.

وشاركت مي عز الدين في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ضم نخبة من النجوم الآخرين ، على رأسهم: آسر ياسين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول شخصية ميار (تؤديها مي عز الدين)، وهي امرأة مطلقة ثلاث مرات تسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير. تلتقي عن طريق الصدفة بـعزت (يؤدي دوره آسر ياسين)، سائق أوبر لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، ومن إخراج تامر محسن، ويُعرض عبر قناة ON وقناة ON دراما، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية.

مي عز الدين عمروسلمي تامر حسني

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