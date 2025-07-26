مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

رغم أن ولاية كاليفورنيا تعد أحد أهم أسواق تسلا منذ تأسيس الشركة بفضل سياساتها التقدمية ودعمها المستمر للسيارات الكهربائية، إلا أن مبيعات الشركة هناك تواصل التراجع بشكل مقلق.

فقد سجلت تسلا انخفاضًا جديدًا في تسجيلات سياراتها للربع الرابع على التوالي، مما يدق ناقوس الخطر في مقر الشركة الرئيسي.

تراجع تسلا بنسبة 21.1% في الربع الثاني

ووفقًا لبيانات جمعية تجار السيارات الجديدة في كاليفورنيا (CNCDA)، تم تسجيل 41,138 سيارة تسلا جديدة في جميع أنحاء الولاية خلال الربع الثاني من عام 2025.

يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى استمرار تورط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في الشؤون السياسية، بما في ذلك تأسيسه حزب "أمريكا الجديد"، وهو ما أثر على صورة العلامة لدى بعض العملاء.

استمرار الانخفاض خلال النصف الأول من 2025

على مستوى النصف الأول من العام، انخفضت مبيعات تسلا في كاليفورنيا بنسبة 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعتقد محللون أن الشركة قد تحتاج إلى تسريع طرح نسختها الاقتصادية المبسطة من طراز Y، الذي يشاع أنه سيكون منخفض التكلفة، لجذب فئة أوسع من المشترين، خصوصًا مع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار في 30 سبتمبر المقبل.

موديل Y وموديل 3 يتصدران رغم التراجع

على الرغم من الانخفاض العام في المبيعات، لا تزال تسلا تحتفظ بالصدارة في سوق السيارات الكهربائية الجديدة في كاليفورنيا.

فقد تم تسجيل 44,112 سيارة من طراز موديل Y خلال العام، تلتها 31,394 سيارة من طراز موديل 3. أما أقرب منافس هجين أو كهربائي، مثل تويوتا كامري الهجينة، فقد سجل 30,464 وحدة فقط خلال الفترة نفسها.

وتشهد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في كاليفورنيا ارتفاعًا ملحوظًا.

واحتلت هيونداي أيونيك 5 المركز الثالث بمبيعات بلغت 7,498 وحدة، متفوقة على هوندا برولوج التي سجلت 5,931 وحدة، وفورد موستانج ماك-إي التي بلغت مبيعاتها 5,594 وحدة، بالإضافة إلى شيفروليه إكوينوكس بـ5,584 وحدة وبي إم دبليو i4 بـ5,396 وحدة.

ويتناقض تراجع تسلا مع الأداء القوي لشركات السيارات الأخرى في كاليفورنيا.

فقد سجلت تويوتا نموًا في مبيعاتها خلال الربع الثاني بنسبة 9.8%، لترتفع من 78,964 إلى 86,683 سيارة.

كما ارتفعت مبيعات هوندا بنسبة 9.3%، من 49,651 إلى 54,278 سيارة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى تحول محتمل في تفضيلات العملاء داخل سوق السيارات الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية.