بجد حلو .. مي سليم تهني تامر حسني علي الألبوم

هنأت الفنانة مي سليم الفنان تامر حسني بسبب اقتراب إطلاق الألبوم الجديد



ونشرت سليم صور تجمعها مع تامر عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قايلة :" الف مبروك الألبوم ياتيمو بجد حلو اوي ".



يضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).



بعد تصدر ألبوم “لينا ميعاد” التريند، قام الفنان تامر حسني بذكر كواليس الألبوم، ومحاولاته في نجاحه.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “هننتهز الفرصة الجميلة دي إن أغنية الذوق العالي مع حبيبي اللي بموت فيه الـ King محمد منير تريند عام رقم واحد، وفي تريند الموسيقى لسه أول يوم أهوه، والـ ١٣ أغنية بتوع ألبوم لينا معاد في التريند”.

وتابع: “عايز أقولكم حاجة، عشان كنت أوصل إن ألبومي يدخل التريند كله، وبعيداً عن التريند يعجبكم كده، أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوا نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته”.

وأضاف: “وتاني حاجة، احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل أخبار من دي”.

وأردف: “يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم. عارف إن في ألبومات مكانتش قد توقعاتكم، وإن في ألبومات علامات مش هتتنسي، هي دي الحياة، شوية كده وشوية كده. بس عارف مدى حبكم لألبوم عيش بشوقك، فكان جوايا تحدي واحد بس: إني أتحدى نفسي في عيش بشوقك وأتفوق عليه”.