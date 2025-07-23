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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طليقة تامر حسنى تثير الجدل بملابسها من سويسرا

طليقة تامر حسنى تثير الجدل بملابسها من سويسرا
طليقة تامر حسنى تثير الجدل بملابسها من سويسرا
رنا عصمت

نشرت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل و طليقة الفنان تامر حسنى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فى سويسرا.

وتألقت طليقة الفنان تامر حسنى، فى الصور  باطلالة ملفتة مرتدية توب حمالات باللون الاسود.

وتتميز طليقة تامر حسنى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسنى،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person, hot pot and fondue
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person, practising yoga and horizon
May be an image of 1 person
طليقة تامر حسنى تثير الجدل بملابسها من سويسرا بسمة بوسيل صور بسمة بوسيل

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