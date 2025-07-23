طليقة تامر حسنى تثير الجدل بملابسها من سويسرا

نشرت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل و طليقة الفنان تامر حسنى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فى سويسرا.

وتألقت طليقة الفنان تامر حسنى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية توب حمالات باللون الاسود.

وتتميز طليقة تامر حسنى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسنى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.