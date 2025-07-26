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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تصطدم بإيطاليا في بطولة العالم للطائرة تحت 19 سنة

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
محمد سمير

يلتقي المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة، تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، مع نظيره الإيطالي في ثالث لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من بطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

وكان شباب الفراعنة قد فازوا في الجولة الأولى على المنتخب التونسي بنتيجة 3-0، قبل أن يخسروا أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

موعد مباراة مصر وإيطاليا ببطولة العالم لشباب الكرة الطائرة

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الإيطالي في الثالثة عصر اليوم السبت، على صالة طشقند الدولية.

مجموعة مصر في بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كلًا من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على عقد اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى اوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم وطالب رئيس الاتحاد من الجميع بذل أقصى جهد من أجل الظهور بشكل مميز يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس الإدارة في توفير برنامج اعداد قوي لمنتخب الناشئين قبل السفر الى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم.

المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة بطولة العالم ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري بعثة المنتخب المصرى أوزبكستان

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