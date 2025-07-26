إنجاز تاريخي.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم لناشئات الإسكواش للمرة الرابعة

توجت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي الجزيرة بلقب بطولة العالم لناشئات الإسكواش تحت 19 سنة والمقامة على ملاعب نادي بلاك بول خلال الفترة من 21 وحتى 26 يوليو الجاري.

وحصدت "عرفي" اللقب بعد فوزها على زميلتها نادين الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-7، 11-5، 11-5".

وكتبت نجمة نادي الجزيرة اسمها بأحرف من نور بعدما حصلت على اللقب الرابع في تاريخها لتصبح الأكثر تتويجًا بهذا اللقب على مر التاريخ.

ويملك الاسكواش المصري سجلًا حافلًا في بطولة العالم للناشئات، حيث أحرز الفراعنة اللقب 16 مرة، بداية بتتويج أمنية عبدالقوي في نسخة 2003 بالقاهرة، ونهاية برباعية أمينة عرفي التاريخية.