فينيسيوس يشترط مساواة راتبه بـ مبابي لتجديد عقده.. وريال مدريد يصدمه

طلب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إدارة ريال مدريد مساواته في الراتب مع الفرنسي كيليان مبابي، كشرط لتجديد عقده، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين، بحسب ما كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وذكرت الإذاعة أن ريال مدريد تفاجأ بهذا الطلب، خاصة أن اللاعب لم يقدم أفضل مستوياته خلال الموسم الماضي، إلا أن النادي يتعامل مع الموقف بهدوء، خصوصًا أن عقد فينيسيوس يمتد حتى صيف عام 2027.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب يرى أن أمامه موسمًا كاملًا لاستعادة أفضل نسخة له وإثبات أحقيته بالراتب الذي يطالب به.

ومن المتوقع أن تُستأنف المحادثات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لمحاولة تقريب وجهات النظر.

وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق، فإن ريال مدريد لا يمانع بيع فينيسيوس مقابل عرض مالي ضخم، قد يساهم في تحقيق حلم الرئيس فلورنتينو بيريز بجمع مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في الفريق.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن فينيسيوس كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع النادي بشأن التجديد، قبل أن يضيف شروطًا جديدة تتعلق براتبه، حيث يطالب بأن يكون الأعلى أجرًا في الفريق إلى جانب مبابي، وهو ما لم يلق قبولًا من إدارة النادي، فتوقفت المفاوضات.