استبعاد كريستيانو رونالدو و6 لاعبين دوليين من ودية النصر أمام إس يوهان النمساوي

قرر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من قائمة اللاعبين المشاركين في أولى المباريات الودية خلال المعسكر الإعدادي المقام في مدينة سالفيلدن النمساوية، حيث يواجه الفريق نادي إس يوهان النمساوي مساء اليوم السبت.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المدرب البرتغالي فضّل إراحة رونالدو ومنحه تدريبات خاصة إلى جانب ستة لاعبين دوليين آخرين، هم نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، سالم النجدي، علي الحسن، وأيمن يحيى، إضافة إلى الحارس مبارك البوعينين.

وكانت هذه المجموعة من اللاعبين قد التحقت بالمعسكر يوم الجمعة الماضي، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم الدولية، إذ شارك كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في منافسات دوري الأمم الأوروبية، بينما شارك باقي اللاعبين مع المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية، ما استدعى حصولهم على فترة راحة قبل العودة إلى التدريبات.

ورغم استبعادهم من ودية اليوم، خاض الفريق تدريبات لياقية جماعية صباح السبت، في حين أدى اللاعبون الدوليون تدريباتهم بشكل منفصل في الحصة المسائية ضمن خطة بدنية خاصة وضعها الجهاز الفني لتجهيزهم تدريجيًا للمباريات المقبلة.

ويستعد النصر خلال معسكره الخارجي لخوض عدد من المباريات الودية القوية أمام تولوز الفرنسي، شباب الأهلي الإماراتي، شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وألميريا الإسباني، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن يختتم الفريق السعودي معسكره في النمسا يوم 4 أغسطس المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرتغال للدخول في المرحلة الثانية من الإعداد، على أن يعود بعدها إلى العاصمة الرياض في 11 من الشهر ذاته، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد، الذي يأمل فيه الفريق في المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.