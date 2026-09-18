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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا: افتتاح مسجد أبو العمران بقرية بهدال بعد الإحلال والتطوير

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد أبو العمران بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا، بعد الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المساجد بالمحافظة، بما يوفر مكانًا لائقًا للمصلين ويخدم أهالي القرية.

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف لمتابعة أعمال تطوير وإحلال وتجديد المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على دور العبادة ورفع كفاءتها، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن مسجد أبو العمران مقام على مساحة نحو 430 مترًا مربعًا، ويضم صحنًا للمسجد ومصلى للسيدات، مشيرًا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد نُفذت وفقًا للاشتراطات الفنية والهندسية المقررة، بما يوفر مساحة مناسبة لخدمة أهالي القرية واستقبال المصلين.

وأضاف أن افتتاح المسجد يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف للتوسع في أعمال إحلال وتجديد المساجد ورفع كفاءتها بمختلف أنحاء المحافظة، بما يواكب احتياجات المصلين، ويوفر أماكن مناسبة لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

المنيا محافظ المنيا افتتاح مسجد

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