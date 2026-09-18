إحالة مهندس للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته في المنيا

أحالت الجهات المختصة مهندسًا إلى محكمة جنايات المنيا، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عقب تحقيقات أجرتها جهات التحقيق في واقعة وفاة المجني عليها داخل مسكن الزوجية بمدينة المنيا الجديدة، والعثور على مواد دوائية داخل العينات المأخوذة من جثمانها.



وبحسب أمر الإحالة، اتُهم الزوج بوضع عقاقير طبية داخل طعام وشراب زوجته على فترات متباعدة، ما أدى، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، إلى إصابتها بتسمم دوائي وفشل حاد بالدورة الدموية انتهى إلى وفاتها.



وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت قد أبلغت والدها وعددًا من صديقاتها قبل وفاتها بشكوكها في قيام زوجها بوضع عقاقير داخل بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، كما تحدثت عن ملاحظتها تغيرًا في مذاق بعض المشروبات.



وأظهر تقرير المعمل الكيميائي، وفقًا لأوراق القضية، وجود مادتي البيسوبرولول والفينلافاكسين داخل العينات الحشوية المأخوذة من جثمان المجني عليها، إلى جانب مادة الكافيين.



فيما خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن تناول المواد الدوائية بجرعات غير علاجية ودون وجود سبب مرضي من شأنه إحداث اضطرابات شديدة في وظائف القلب والدورة الدموية، وأرجع سبب الوفاة إلى تسمم دوائي أدى إلى فشل حاد بالدورة الدموية.



وأشارت التحريات الواردة بأوراق القضية إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها، فضلًا عن علاقة عاطفية للمتهم بأخرى، باعتبار ذلك دافعًا محتملًا للواقعة وفقًا لما انتهت إليه التحريات.



وفي المقابل، أنكر المتهم خلال التحقيقات قيامه بوضع أي عقاقير لزوجته أو التسبب في وفاتها.



وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت الجهات المختصة، بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته عما أسند إليه، وذلك بعد التحقيقات