قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية
ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا
عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية
صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا
ماكرون: سنتعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا
ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي
عضو شورى اليمن: الحوثيون ينقضون أي تعهد ويصرون على استهداف السعودية
علي معلول يظهر من جديد.. قائمة منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا
ماكرون: النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مهندس للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته في المنيا

احالة المتهم للمحكمة
احالة المتهم للمحكمة
ايمن رياض

أحالت الجهات المختصة مهندسًا إلى محكمة جنايات المنيا، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عقب تحقيقات أجرتها جهات التحقيق في واقعة وفاة المجني عليها داخل مسكن الزوجية بمدينة المنيا الجديدة، والعثور على مواد دوائية داخل العينات المأخوذة من جثمانها.


وبحسب أمر الإحالة، اتُهم الزوج بوضع عقاقير طبية داخل طعام وشراب زوجته على فترات متباعدة، ما أدى، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، إلى إصابتها بتسمم دوائي وفشل حاد بالدورة الدموية انتهى إلى وفاتها.


وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت قد أبلغت والدها وعددًا من صديقاتها قبل وفاتها بشكوكها في قيام زوجها بوضع عقاقير داخل بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، كما تحدثت عن ملاحظتها تغيرًا في مذاق بعض المشروبات.


وأظهر تقرير المعمل الكيميائي، وفقًا لأوراق القضية، وجود مادتي البيسوبرولول والفينلافاكسين داخل العينات الحشوية المأخوذة من جثمان المجني عليها، إلى جانب مادة الكافيين.


فيما خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن تناول المواد الدوائية بجرعات غير علاجية ودون وجود سبب مرضي من شأنه إحداث اضطرابات شديدة في وظائف القلب والدورة الدموية، وأرجع سبب الوفاة إلى تسمم دوائي أدى إلى فشل حاد بالدورة الدموية.


وأشارت التحريات الواردة بأوراق القضية إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها، فضلًا عن علاقة عاطفية للمتهم بأخرى، باعتبار ذلك دافعًا محتملًا للواقعة وفقًا لما انتهت إليه التحريات.


وفي المقابل، أنكر المتهم خلال التحقيقات قيامه بوضع أي عقاقير لزوجته أو التسبب في وفاتها.


وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت الجهات المختصة، بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته عما أسند إليه، وذلك بعد التحقيقات

المنيا محكمة جنايات إحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة راقية

الكبد

تحذير.. هذه الأشياء تجعلك أكثر عرضة لسرطان الكبد

الأمعاء

ليس للبشرة فقط.. فوائد الكولاجين لصحة الأمعاء والميكروبيوم

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد