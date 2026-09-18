ضبط 31.5 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، خلال حملة تفتيشية بمركز الخارجة، من ضبط 31.5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ تداول المنتجات الغذائية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين، فيما شارك في تنفيذ الحملة الدكتور عمرو إبراهيم محمد، رئيس قسم التفتيش والرقابة ورئيس قسم الوقاية بالمديرية، والدكتور عمرو محمود أحمد، مدير إدارة الخارجة البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، للتعامل مع المخالفات التي تمس سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى المواطنين.