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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء ببني مزار بحضور البابا تواضروس

محافظ المنيا والبابا تواضروس
محافظ المنيا والبابا تواضروس
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، مراسم وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدير السيدة العذراء بالبهنسا، بمركز بني مزار، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا توماس، أسقف ورئيس الدير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والكنسية والشخصيات العامة.

وتضمنت مراسم الاحتفال كلمات ترحيبية بقداسة البابا تواضروس الثاني، أعرب خلالها الحضور عن سعادتهم بزيارته لمحافظة المنيا، كما شهدت عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ الدير ومكانته الدينية والتراثية، وما شهده من أعمال تطوير، إلى جانب مراسم وضع حجر أساس الكنيسة الجديدة.

وفي كلمته، أعرب اللواء عماد كدواني عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا، والتي أضفت أجواءً من البهجة والمحبة على أبناء المحافظة، مؤكدًا أن «عروس الصعيد» تتمتع بمكانة دينية وتاريخية متميزة، بما تضمه من أديرة ومزارات تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والروحي لمصر، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا والقائمين على الدير، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح في استكمال أعمال التطوير والخدمات بالمنطقة.

وأشار  إلى أن مصرنا الغالية تنعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رسخ قيم المحبة والوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتماسكهم تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن تنعم بلادنا بمزيد من الازدهار والتقدم.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الحاليين والسابقين، لما لمسه من حفاوة الاستقبال وصدق مشاعر المحبة والترحيب خلال زيارته للمحافظة، مؤكدًا أن مصر تتميز بثراء حضاري وتراثي يمتد عبر العصور، وأن ما تتمتع به من تنوع حضاري وديني يمثل جزءًا أصيلًا من هويتها وتاريخها.

وتأتي مراسم وضع حجر الأساس ضمن الجولة التي يجريها قداسة البابا تواضروس الثاني بمحافظة المنيا، والتي شملت زيارة المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» ودير أبو حنس، ومطرانية ملوي للمشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي لإعادة تأسيس المطرانية، إلى جانب زيارة دير أبو فانا، وصولًا إلى دير السيدة العذراء بالبهنسا في بني مزار، في ختام زيارته للمحافظة

المنيا محافظ المنيا البابا تواضروس البهنسا

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