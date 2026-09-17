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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء طالب تعرضه لسوء معاملة من ضابط شرطة بالمنيا

الطالب
الطالب
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على نشره تعرضه لسوء معاملة من جانب أحد ضباط الشرطة، والسخرية منه وإتلاف بطاقة الرقم القومي الخاصة به، أثناء مروره بأحد الارتكازات الأمنية بمحافظة المنيا.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر باختلاق تلك الادعاءات، موضحًا أن سبب قيامه بذلك يرجع إلى استيائه من استيقاف السيارة التي كان يستقلها بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، أثناء توجهه إلى محافظة المنيا، وذلك خلال المرور بالارتكاز الأمني المشار إليه في إطار إجراءات الفحص الأمني.

ونفى الطالب حدوث أي تجاوز من جانب ضابط الشرطة تجاهه، كما نفى إتلاف بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مشيرًا إلى قيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة أعداد متابعيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث المنيا

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