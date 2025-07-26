سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. الجنيه يتراجع 600 جنيه وعيار 21 مفاجأة

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 في الأسواق المحلية والعالمية، ليواصل سلسلة الانخفاضات التي بدأت مطلع الأسبوع، مدفوعة بصعود الدولار وتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر الجنيه الذهب أكثر من 600 جنيه خلال يومين ليسجل اليوم نحو 36960 جنيها بدلا من 37600 جنيه بوم الخميس الماضي.

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وتشهد سوق الصاغ حالة من الترقب والحذر مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب نهاية الشهر، حيث تؤثر المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية بشكل مباشر على حركة أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

سجّلت الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الأونصة بالدولار اليوم 3336.37 دولارًا، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

ويشير محللون إلى أن هذا الانخفاض قد يستمر في حال صدور مزيد من البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 في مصر

على الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا جديدًا، وسط استقرار في حركة البيع والشراء، حيث جاء سعر الذهب اليوم السبت على النحو التالي، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيه (بيع) – 5257 جنيه (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 22: 4840 جنيه (بيع) – 4819 جنيه (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 21: 4620 جنيه (بيع) – 4600 جنيه (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيه (بيع) – 3943 جنيه (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 14: 3080 جنيه (بيع) – 3067 جنيه (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 12: 2640 جنيه (بيع) – 2629 جنيه (شراء)

سعر الأونصة بالجنيه: 164226 جنيه (بيع) – 163516 جنيه (شراء)

سعر الجنيه الذهب عيار 21: 36960 جنيه (بيع) – 36800 جنيه (شراء)

سعر الأونصة بالدولار: 3336.37 دولار

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

سعر الذهب اليوم عيار 21 هو الأكثر بحثًا واهتمامًا من قبل المواطنين والمستثمرين في السوق المحلي، وسجل اليوم 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، وسط استمرار حالة التذبذب والتراجع الطفيف الذي شهدته الأسواق منذ بداية الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم 26/7/2025

تعكس أسعار الذهب اليوم 26/7/2025 التأثير المباشر للمتغيرات العالمية، حيث أن السوق المحلي يتأثر بشكل ملحوظ بحركة الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل موسمية داخلية مثل الإقبال على الشراء خلال مواسم الزواج والمناسبات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، والذي سيعتبر خيارًا شائعًا بين الفئات الشبابية، فقد بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالاتجاه الهبوطي العام للذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

أماعيار 24 من أنقى أنواع الذهب وأكثرها قيمة، وقد سجل اليوم 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، وهو العيار الذي يُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمارات طويلة الأجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية، يختلف سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح في المتوسط ما بين 4750 إلى 4850 جنيهًا للجرام الواحد حسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 لدى محلات BTC في مصر نحو 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ويعد الجنيه الذهب من أهم الأشكال الاستثمارية المفضلة لدى المصريين لحفظ قيمة المال.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما أشرنا، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، ويُعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري سواء في المشغولات أو الادخار.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون والمواطنون على حد سواء، حيث يتأثر بعدة عوامل منها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسياسات العرض والطلب، وحركة أسواق الذهب العالمية.

توقعات سعر الذهب

يتوقع محللو سوق الذهب استمرار حالة التقلب في أسعار الذهب حتى صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث يترقب المستثمرون أيضًا بيانات الناتج المحلي الأمريكي ومؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقد يشهد السوق المحلي مزيدًا من الانخفاض حال استمرار الضغط البيعي عالميًا، بينما يحتمل أن تستقر الأسعار في حالة توجه الفيدرالي نحو تثبيت الفائدة.