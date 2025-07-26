سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. جرام عيار 21 يسجل 4660 جنيه

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26-7-2025،وذلك بعد انخفاض سعر الذهب عالميا لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع

يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة.

واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب اليوم

ومحليا أغلق الذهب تعاملات الخميس الماضي على صعود طفيف لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيها للبيع و5325 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا إلى 4630 جنيها للبيع و 4660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3106 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولارا للبيع و 3376 دولارا للشراء.

من جهة أخرى جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتفوق التوقعات، فقد أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار ظروف سوق العمل.

الأمر الذي يدعم الرأي القائل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة، مع العلم أن الذهب ينتعش في حالات انخفاض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائد لحائزيه.

إلى جانب هذا استمر ضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة في زيارة متوترة إلى البنك المركزي الأمريكي، قبل أقل من أسبوع من اجتماع تحديد أسعار الفائدة القادم، حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات النقدية في البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة.