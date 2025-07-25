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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولد بيليون تكشف سيناريوهات حركة الذهب مع اقتراب انتهاء مفاوضات الرسوم الجمركية

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الانخفاض في سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.

من جهة أخرى جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتفوق التوقعات، فقد أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار ظروف سوق العمل.

الأمر الذي يدعم الرأي القائل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة، مع العلم أن الذهب ينتعش في حالات انخفاض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائد لحائزيه.

إلى جانب هذا استمر ضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة في زيارة متوترة إلى البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس، قبل أقل من أسبوع من اجتماع تحديد أسعار الفائدة القادم، حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات النقدية في البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة.

الجدير بالذكر أن الأسواق تضع احتمال خفض الفائدة في سبتمبر في اعتبارها، وهو الأمر الذي يحافظ بشكل ما على الذهب من أن يستسلم لانخفاض طويل المدى.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بتسجيل تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو بمقدار 6.6 طن من الذهب، بأعلى من تدفقات الأسبوع السابق والتي كانت بمقدار 1.4 طن من الذهب.

أسعار الذهب محلياً

استمر الذهب المحلي في التراجع خلال تداولات اليوم وذلك بسبب استمرار الضغط السلبي على السعر في ظل الانخفاضات المتتالية لسعر الذهب العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه سعر الصرف المحلي تراجع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4645 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4640 جنيه للجرام، وكان قد شهد يوم أمس تذبذب حول المستوى 4660 جنيه للجرام ليفتتح ويغلق الجلسة عند نفس المستوى.

التراجع المستمر في سعر الذهب العالمي تسبب في انخفاض سعر الذهب المحلي وعدم قدرته على التماسك والحفاظ على مكاسبه التي سجلها بداية هذا الأسبوع، وذلك في ظل ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي بشكل أساسي خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عند مستويات منخفضة الأمر الذي ساعد على انخفاض سعر الذهب المحلي منذ كون سعر الصرف يستخدم في تسعير الذهب.

هذا وقد توقع صندوق النقد الدولي للدين الخارجي المصري أن يتخطى المستوى 200 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة وأن يصل إلى 202 مليار دولار في يونيو 2030 في الوقت الذي يصل فيه الدين حالياً عند 162.7 مليار دولار في يونيو 2025.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمر الذهب العالمي في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية.

استكمل الذهب المحلي انخفاضه خلال تداولات اليوم ليتراجع من جديد مع افتتاح التداولات بسبب الضغط السلبي من أسعار الذهب العالمي الذي استمر في التراجع لليوم الثالث على التوالي.

عاد الذهب إلى الانخفاض ليتداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على المعدن النفيس، ولكن لا يزال هناك دعم للسعر عند المستوى 3300 دولار للأونصة بالإضافة إلى تواجد المتوسط المتحرك لـ 50 يوم فوق هذا المستوى.

أما عن السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 ليكسر اليوم المستوى 4650 جنيه للجرام ويتداول أسفله في ظل استمرار الضغط السلبي على السعر بسبب ضعف الزخم الصاعد واستمرار تراجع السعر العالمي.

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