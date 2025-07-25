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آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 25-7-2025 .. تراجع 20 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 25-7-2025 .. تراجع 20 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مع بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب 

فقد الذهب منذ الأمس وحتي بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة ما يقارب من 20 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية.

متوسط سعر جرام الذهب

وفقا لتحديثات الصاغة المصرية فإن متوسط سعر الجرام من الذهب نحو  4610 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  5268 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء 

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4610 جنيه للبيع و 4635 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 3951 جنيه للبيع و 3972 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3073 جنيه للبيع و 3090 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.88 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب  اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 3341 دولار للبيع و 3342 دولار للشراء.

الذهب والعملات المشفرة

أكد محلل الأسواق العالمية أشرف جرار، أن أسعار الذهب دخلت مرحلة من الاستقرار بعد موجة من التذبذبات، مدفوعة بضبابية المشهد الاقتصادي العالمي والترقب لما ستسفر عنه المفاوضات التجارية الكبرى.

وقال جرار له اليوم  الذهب ما زال يُعد الملاذ الآمن الأول في فترات الغموض، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت تصحيحات مؤخرًا، لكنها لا تزال بالقرب من مستويات تاريخية، حيث استقرت عند حدود 3,400 دولار للأوقية بعد أن ارتدت من مستويات 3,000 دولار، مما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

وأوضح أن أسعار الذهب قد تتجه نحو الارتفاع مجددًا في حال تفاقمت التوترات أو ظهرت بيانات اقتصادية سلبية، لكنه رجّح سيناريو الاستقرار على المدى القصير في غياب محفزات قوية.

وعن البيتكوين والعملات المشفرة، قال جرار إن أسعار البيتكوين أظهرت تماسُكًا واضحًا أعلى مستوى 100,000 دولار، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه النقطة مؤخرًا وبلوغه 118,000 دولار يمثل مستوى دعم نفسي وفني مهم.

وأضاف: "كلما تجاوز البيتكوين حاجز الـ100 ألف، كنا نرى حركات تصحيحية، خاصة مع تزايد الأخبار التنظيمية حول العالم"، متوقعًا أن تظل العملة في نطاق مستقر نسبيًا على المدى القريب، بانتظار تطورات في تنظيم سوق العملات المشفرة عالميًا وزيادة الطلب المؤسسي.

سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب في الصاغة اليوم مال واعمال اخبار مصر

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