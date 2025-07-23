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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الانخفاض.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 23 يوليو

بعد الانخفاض.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 23 يوليو
بعد الانخفاض.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 23 يوليو
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 23 يوليو .. هبط سعر الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 23 يوليو 2025 في محلات الصاغة المصرية، إذ انخفض سعر الذهب عيار 18 بقيمة 10 جنيهات، وسجل نحو 4037 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 5382 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 4710 جنيهات للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 4037 جنيهًا للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

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سعر الجنيه الذهب في مصر الأربعاء بقيمة 37680 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا الأربعاء، يسجل 3429 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، لتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب في سوق الصاغة

سعر الذهب عيار 24، يبلغ نحو 5382.75 جنيه للبيع، 5354.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، يسجل نحو 4934.25 جنيه للبيع، 4908 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21، يبلغ نحو 4710 جنيهات للبيع، 4685 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، وصل نحو 4037.25 جنيه للبيع، 4015.75 جنيه للشراء.

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بعد الانخفاض.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 23 يوليو

سعر الذهب عيار 14، يبلغ نحو 3140 جنيهًا للبيع، 3123.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، يسجل نحو 2691.5 جنيه للبيع، 2677.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، يبلغ نحو 37680 جنيها للبيع، 37480 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب، يبلغ نحو 3429.25 دولار للبيع، 3428.96 دولار للشراء.

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