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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء  23يوليو 2025،، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5507.14  جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13667.85 جنيه

سبيكه 5 جرام : نحو

27110.70 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 54121.40  جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  108242.80 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 270057.00 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 540014.00 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

جرامًا جرامات جرام سبيكه 5 جرام

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