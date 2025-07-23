أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء 22 يوليو/ إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات التجارية، وانخفاض العوائد على سندات الخزانة الأميركية،

بينما يقترب الموعد المحدد من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لفرض تعرفات جمركية في الأول من أغسطس وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3428.84 دولار للأونصة في الساعة 18:10 بتوقيت غرينتس، وهو ما يعتبر أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو

أيضاً زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 3443.70 دولار عند التسوية.

يأتي ذلك بعد أن انخفضت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أقل مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب.

من جانبه، علق كبير المحللين في كيتكو ميتالز، جيم ويكوف، على أداء السوق قائلاً: "الضبابية التجارية تدفع إلى بعض الطلب على الملاذ الآمن. تعمل الولايات المتحدة على عدة اتفاقيات تجارية، وهناك شائعات بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق أو أنهما بالتأكيد لم يقتربا من ذلك بعد".

في سياق متصل، ذكر وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، أنه سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، وأشار إلى احتمالية تمديد مهلة فرض التعرفات الجمركية في 12 أغسطس

وأضاف الوزير أن بلاده على وشك الإعلان عن "سلسلة اتفاقيات تجارية" مع دول أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يبحث عدداً من الإجراءات التي من المحتمل اتخاذها ضد الولايات المتحدة فب ظل تضاؤل احتمالات إبرام اتفاق تجاري مقبول مع الولايات المتحدة.

ويسلط المتداولون تركيزهم في الوقت الحالي أيضاً على اجتماع السياسة النقدية المرتقب أن يعقده مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالات ببدء تخفيضها في أكتوبر وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 39.16 دولار للأونصة. بينما انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1431.64 دولار. وصعد البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1282.82 دولار.