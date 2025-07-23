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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 23 -7- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4045 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5394 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37760 جنيها.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية:
وأكد المهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وهذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسية.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية تشهد أسعار الذهب المحلي انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، وهذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

ولفت إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وهناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقة للتعافي.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.12  جنيه للبيع و49.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.49 جنيه للبيع، و57.37  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.23 جنيه للبيع، و66.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع، و13.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 160.90 جنيه للبيع، و160.52 جنيه للشراء.

الطقس اليوم

على جانب آخر أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم موجة شديدة الحرارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ظل هدوء حركة الرياح.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى الفعلية تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية، إلا أن الرطوبة المرتفعة تعمّق الشعور بارتفاع الحرارة بشكل أكبر.

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