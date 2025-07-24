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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 24- 7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية، زيادة طفيفة بالتزامن مع احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952؛ وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 24- 7-2025.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.

أعيرة الذهب اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة  نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء. 

وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلي 4630 جنيه للبيع و 4660 جنيه للشراء. 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء. 

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو  3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء. 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 الف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء. 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولار للبيع و 3376 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت.

ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية

بدأت تعاملات اليوم بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة اليوم

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