مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.61 جنيه للبيع، و57.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.52 جنيه للبيع، 66.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع، 13.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.10 جنيه للبيع، و160.59 جنيه للشراء.





ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4690 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4020 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37520 جنيها.

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك موجة شديدة من الارتفاعات في درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بـ 4 و5 درجات، وأن أغلب المحافظات تتأثر بالموجة التي تضرب البلاد وهي موسم الهند الموسمي.

ولفتت إلى أن البلاد تمر حاليًا بذروة الموجة الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في ذورة الموجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 و44 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من منخفض الهند الموسمي.

وأكدت منار غانم أن المحافظات الجنوبية، مثل الأقصر وأسوان، تسجّل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح درجات حرارة أقل نسبيًا، تتراوح بين 34 و36 درجة، لكنها تعاني من رطوبة عالية تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة ستكون ابتداءًا من غدًا السبت حتى الثلاثاء، متوقعة بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحدود 34-35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه.