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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة..

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.61 جنيه للبيع، و57.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 66.52  جنيه للبيع،  66.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع، 13.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.10 جنيه للبيع، و160.59 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات العربية

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