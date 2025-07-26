أسعار الذهب اليوم السبت 26 يوليو.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيهًا

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم، السبت الموافق 26 يوليو 2025، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18: 3994 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا

عيار 24: 5325 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم:

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

ويتابع برنامج "صباح البلد" بصفة يومية أسعار الذهب بالتحديثات المباشرة، في ظل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بتقلبات أسعار المعدن الأصفر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.