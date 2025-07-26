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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 25-7-2025 في مصر

ذهب
ذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25- 7- 2025 ، تراجعا طفيفا خلال تعاملات السوق المحلية، على الرغم من تسجيل أونصة الذهب عالميا مستويات قياسية جديدة، ما انعكس على السوق المحلي بانتعاش محدود في حركة البيع والشراء، خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة لحفظ القيمة.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يواصل الذهب جذب اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين في ظل التذبذب الاقتصادي محليا وعالميا، حيث يعد ملاذا استثماريا آمنا للكثيرين، وتؤثر تغيرات سعر الأونصة عالميا بشكل مباشر على السوق المصري.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 25- 7- 2025 في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية:
عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء
عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء
عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيها للشراء
عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء
عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء
عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء
الأونصة: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3336.94 دولار

أسعار الذهب أمس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا مقارنة بأمس، حيث جاءت الأسعار السابقة على النحو التالي:
عيار 24: 5326 جنيها للبيع – 5303 جنيها للشراء
عيار 22: 4882 جنيها للبيع – 4861 جنيها للشراء
عيار 21: 4660 جنيها للبيع – 4640 جنيها للشراء
عيار 18: 3994 جنيها للبيع – 3977 جنيها للشراء
عيار 14: 3107 جنيها للبيع – 3093 جنيها للشراء
عيار 12: 2663 جنيها للبيع – 2651 جنيها للشراء
الأونصة: 165648 جنيها للبيع – 164937 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37280 جنيها للبيع – 37120 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3358.06 دولار

لماذا تختلف أسعار الذهب بين محلات الصاغة؟

رغم الارتباط الوثيق بين أسعار الذهب محليا وعالميا، إلا أن الأسعار قد تختلف من محل لآخر داخل السوق المصري، ويعود ذلك إلى عدة عوامل:
تفاوت تكاليف المصنعية
اختلاف سياسة الربح من تاجر لآخر
اختلاف التكاليف التشغيلية حسب المنطقة
جودة الخدمة ومستوى المحل
وجود عروض أو خصومات موسمية

وينصح دائما بمقارنة الأسعار من أكثر من مصدر قبل إتمام عملية الشراء لضمان أفضل سعر.

أكثر الأعيرة تداولا في مصر

تعد أعيرة الذهب التالية الأكثر شيوعا وتداولا في السوق المحلي:
عيار 24: يستخدم غالبا في السبائك، وهو الأنقى بنسبة نقاء 99.99%.
عيار 21: الأكثر شعبية بين المصريين، ويدخل في صناعة المشغولات والجنيهات الذهبية.
عيار 18: مناسب للشباب بسبب تصميماته العصرية وسعره الأقل.

أسباب تراجع الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا

رغم ارتفاع الأسعار العالمية، قد ينخفض الذهب داخل السوق المصري نتيجة عوامل داخلية، منها:
تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي
تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار
تأثير قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي
المضاربات داخل سوق الذهب المحلي

عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ شهرين

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى سعر منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب قد تواصل التحرك بشكل متذبذب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتطورات الاقتصاد العالمي.

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