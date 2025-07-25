هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على السعر الآن

تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، داخل أسواق الصاغة المحلية في مصر، ليواصل المعدن الأصفر سلسلة التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات الأسعار العالمية، وتغيرات أسعار صرف الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي.

ويرغب كثيرون في متابعة سعر الذهب الآن بدقة، سواء بغرض الاستثمار أو الشراء الشخصي، أو حتى الادخار، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة.

أسعار الذهب الآن

سجلت أسعار الذهب الآن في مصر انخفاضًا تدريجيًا على مستوى جميع الأعيرة، بما في ذلك الجنيه الذهب والأوقية، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

أسعار الذهب عيار 24

سعر البيع: 5285.75 جنيهًا

سعر الشراء: 5257.25 جنيهًا

التغير: انخفاض بقيمة 5.75 جنيهات

أسعار الذهب عيار 22

سعر البيع: 4845.25 جنيهًا

سعر الشراء: 4819 جنيهًا

التغير: انخفاض بقيمة 5.25 جنيهات

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

سعر البيع: 4625 جنيهًا

سعر الشراء: 4600 جنيهًا

التغير: انخفاض بقيمة 5 جنيهات

أسعار الذهب عيار 18

سعر البيع: 3964.25 جنيهًا

سعر الشراء: 3942.75 جنيهًا

التغير: انخفاض بقيمة 4.25 جنيهات

أسعار الذهب عيار 14

سعر البيع: 3083.25 جنيهًا

سعر الشراء: 3066.75 جنيهًا

التغير: انخفاض بقيمة 3.25 جنيهات

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

انخفض سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية ليصل إلى:

سعر البيع: 37000 جنيه

سعر الشراء: 36800 جنيه

التغير: انخفاض بقيمة 40 جنيهًا

ويعادل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله أحد المؤشرات المهمة لقياس حركة السوق لدى المستثمرين والتجار على حد سواء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

تأثرت الأسواق العالمية أيضًا بانخفاض طفيف في سعر أوقية الذهب، لتسجل الأسعار التالية في البورصات الدولية:

سعر البيع: 3330.79 دولارًا

سعر الشراء: 3330.50 دولارًا

التغير: انخفاض بقيمة 0.5 دولار

ويعد تغير أسعار الذهب عالميًا من أبرز المؤثرات على السوق المحلي، حيث تتأثر الأسعار الداخلية بمستويات الطلب والعرض العالمي، وحركة الدولار أمام الجنيه المصري.