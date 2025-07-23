«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو وتعافي عوائد السندات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، إضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه، بينما فقدت الأوقية نحو 11 دولارًا لتسجل 3421 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4029 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3134 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه.



وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4685 جنيهًا وأغلق عند 4710 جنيهات، بينما قفز سعر الأوقية من 3399 إلى 3432 دولارًا.



وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتداول بأقل من السعر العالمية بنحو يتراوح بين 20 و 40 جنيهًا خلال الفترة الماضية، نتيجة توجه تجار الذهب الخام للتصديرة للأسواق الخارجية.



وأضاف، أن سعر الذهب بالأسواق المحلية يحدد من خلال 3 عوامل تتضمن سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.



ولفت، إمبابي، أن سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، كما يشهد الطلب حالة من الهدوء.



عوامل الضغط على الذهب

أدى الإعلان المفاجئ عن الاتفاق الأمريكي الياباني، الذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وفتح الأسواق أمام سلع تشمل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية، إلى موجة من التفاؤل في الأسواق المالية، دفعت المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر على حساب الذهب كملاذ آمن.



وجاء هذا في وقت سجل فيه الدولار الأمريكي تعافيًا طفيفًا بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لمناقشة تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وهو ما أضفى مزيدًا من التفاؤل على الأسواق وأضعف الطلب على الأصول الآمنة.



مخاوف الفيدرالي تلقي بظلالها

ورغم تحسن شهية المخاطرة، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ما تزال تلقي بظلالها على الأسواق، فقد صعّد الرئيس ترامب من ضغوطه على الفيدرالي، مجددًا دعوته لخفض أسعار الفائدة، ومطالبًا بشكل مباشر باستقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، كما دعا وزير الخزانة إلى مراجعة شاملة لسياسات البنك، ما أثار قلقًا واسعًا حول استقلالية المؤسسة.



وتترقب الأسواق العالمية باهتمام اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تغيير وشيك في التوجه النقدي.



بيانات مرتقبة

تترقب الأسواق خلال تعاملات اليوم صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات العالمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر في معنويات السوق وتحدد اتجاهات الذهب في الجلسات المقبلة.