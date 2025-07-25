استخراج شهادة مخالفات المرور وسداد الرسوم بالموبيل برقم لوحات السيارة

في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات على المواطنين، أطلقت النيابة العامة المصرية خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب المركبات إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا باستخدام رقم السيارة، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك عبر الهاتف المحمول ومن خلال بوابة الحكومة المصرية الرسمية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

وفرت النيابة العامة رابطا مباشرا يتيح للمواطنين الدخول والاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكن لأصحاب المركبات التعرف على المخالفات المسجلة على سياراتهم من خلال الخطوات التالية:

1.الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط المخصص.

2.الضغط على أيقونة “الاستعلامات”.

3.اختيار نوع الاستعلام (مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة).

4.الضغط على “الاستعلام برقم اللوحة”.

5.إدخال بيانات اللوحة المعدنية (حروف وأرقام أو أرقام فقط).

6.الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض قائمة المخالفات والتفاصيل الكاملة.

طرق سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت

بمجرد معرفة قيمة المخالفات، يمكن سدادها إلكترونيا دون عناء من خلال بوابة النيابة العامة، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

التوجه إلى قسم “خدمات نيابة المرور”.

الضغط على خيار “الدفع”.

اختيار وسيلة الدفع الأنسب، سواء الدفع الإلكتروني المباشر أو الدفع عند الاستلام.

الدفع ببطاقة فيزا من خلال بوابة مرور مصر

للمستخدمين الذين يمتلكون بطاقات ائتمان (فيزا)، يمكنهم دفع قيمة المخالفات مباشرة من خلال بوابة مرور مصر باتباع الخطوات التالية:

1.الدخول إلى بوابة مرور مصر.

2.الانتقال إلى قسم “الاستعلام عن المخالفات”.

3.إدخال بيانات اللوحة ونوعها (حروف وأرقام أو أرقام فقط).

4.الضغط على “إجمالي المخالفات” لمعرفة القيمة المستحقة.

5.اختيار الدفع باستخدام الفيزا وإدخال البيانات المطلوبة.

6.تأكيد السداد واستلام إشعار إلكتروني بنجاح العملية.

مخالفات المرور

استلام شهادة المخالفات في المنزل عبر “فوري”

ولمزيد من التيسير، توفر خدمة “فوري” إمكانية سداد المخالفات واستلام شهادة المخالفات في المنزل خلال أربعة أيام عمل فقط، وذلك عبر الخطوات التالية:

1.الدخول إلى موقع أو تطبيق “فوري”.

2.إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة.

3.تسجيل البيانات الرقمية الخاصة بلوحة السيارة.

4.إدخال رقم الهاتف المحمول لإتمام العملية وتحديد عنوان التسليم.