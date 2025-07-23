فى يوم واحد.. ضبط 133 ألف مخالفة مرورية بينهم 290 لتعاطي المخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 133096 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (3440) سائق تبين إيجابية (290) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1078) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (273) سائق تبين إيجابية (16) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (19) محكوم عليهم بإجمالى (32) حكم، كما تم التحفظ على (5) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.