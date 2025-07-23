مقتـ.ل تاجرى مخدرات فى تبادل اطلاق النار مع الشرطة بأسيوط



لقى عنصران جنائيان شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة حتفهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بأسيوط.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق إتهامهما والحكم عليهما فى عدد 26 جناية ومطلوب ضبطهما فى جنايات “شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، بلطجة ، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية”، بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.. حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن (مصرعهما) وضبط بحوزتهما (18 كيلو جرام من مخدرى "الحشيش، الشابو " – 23 قطعة سلاح نارى " 9 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش" ).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.