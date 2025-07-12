بعد معركة مع الشرطة.. مقـ تل تاجر مخدرات وضبط 4 آخرين بالاسماعيلية

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه، و تم ضبط 4 آخرين من تجار المواد المخدرة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالإسماعيلية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات “مخدرات، سلاح ، عاهة مستديمة”، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، حيث بادرو بإطلاق الإعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع عنصر وضبط باقى عناصر التشكيل ، وبحوزتهم (65 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، هيروين " – بندقية آلية) ، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

