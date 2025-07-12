تجاوز سرعة وسير بدون تراخيص.. الداخلية تضبط 136 ألف مخالفة مرورية فى يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 136228 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، كما تم فحص 3300 سائق تبين إيجابية 398 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1081 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 291 سائق تبين إيجابية 26 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 27 محكوم عليه بإجمالى 66 حكم، كما تم التحفظ على 7 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.