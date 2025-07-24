الطرق تحت المراقبة.. الداخلية تضبط 126 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

الداخلية تضبط 126 الف مخالفة مرورية فى يوم واحد

وتمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 126108 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (3310) سائق تبين إيجابية (302) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1130) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (287) سائق تبين إيجابية (29) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (14) محكوم عليهم بإجمالى (27) حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.