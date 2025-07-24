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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع طلخا ويوجه بإزالة مخالفات الأبراج

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  مدينة طلخا، وذلك للاطمئنان على مستوى النظافة ومتابعة الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

محافظ الدقهلية يوجه الشكر لعمال النظافه

و حرص "المحافظ" على لقاء عدد من عمال النظافة بالمدينة، ووجه لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم اليومية المبذولة في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة، مؤكدًا أن ما يقومون به هو عمل وطني وإنساني يستحق التقدير والدعم.

كما وجّه  "مرزوق" لرئيس مدينة طلخا بضرورة تكثيف أعمال النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يليق بأبناء المدينة ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الدقهلية.

و شدد "المحافظ " على رفع الإشغالات فورًا من الشوارع والميادين، خاصة المناطق الحيوية، لتسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري.

وجود أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج السكنية

وخلال تفقده لشارع البحر الأعظم، لاحظ اللواء "طارق مرزوق " وجود أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور وجّه بمراجعة الترخيص الخاص بالبرج، وإزالة الدور المخالف الذي تم تشييده كحوائط فقط دون صب السقف.

كما أصدر " المحافظ " تعليماته لرئيس المدينة بـمراجعة كافة تراخيص الأبراج بشارع البحر الأعظم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإزالة أي مخالفات بنائية دون تهاون، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوز في حق التخطيط العمراني أو التعدي على القانون.

واختتم "مرزوق" جولته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دائم ومفاجئ، لضبط الأداء التنفيذي، وتحقيق رضا المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز على مستوى محافظة الدقهلية.

الدقهلية محافظ جولة طلخا

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