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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية؛ تحصين 76642 حيوانا ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين مواشى
تحصين مواشى
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر إعتبارا من يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء، وتم خلالها تحصين 76 ألفا و 642 رأس ماشية حتى اليوم.

و شدد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل بكل جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

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وأوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

الدقهلية محافظ تحصين مواشى

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