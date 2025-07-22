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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتولى أمانة الاجتماع  محسن طه، مدير عام المجالس واللجان.

محافظ الدقهلية سرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتسريع وتيرة العمل

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتسريع وتيرة العمل في هذه الملفات وتحقيق المستهدف فيها، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي تحققت، كما أكد على تكثيف الأعمال في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة وتحقيق متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين، وأنه علينا تكثيف العمل في هذه الملفات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء الإجراءات بما يخدم الصالح العام.

إزالة مخالفات البناء في المهد وتفعيل دور الوحدات القروية في متابعة الرخص

كما شدد  على إزالة مخالفات البناء في المهد وتفعيل دور الوحدات القروية في متابعة الرخص ومنع المخالفات، كذلك شدد على سرعة استكمال كافة إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء منها في أقرب وقت للاستفادة من الاعتمادات المالية بما يخدم تنفيذ المشروعات الخدمية التي توفر متطلبات المواطنين في مختلف القطاعات، وشدد كذلك على ضرورة بذل المزيد من الجهود في متابعة نقاط المتغيرات المكانية أولا بأول والرد الفوري عليها، وتفعيل دور الوحدات القروية في هذا الشأن، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدائمة للوحدات القروية وأداء الفنيين فيها.

المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية 

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية فهي واجهة المجالس، والاستفادة من نظام الشباك الواحد وتوزيع المهام على العاملين بتلك المراكز، ومتابعتهم أولا بأول وتقسيم العمل داخل الإدارات الهندسية وتوزيعهم بما يخدم في إنجاز مصالح المواطنين، مشددا على ضرورة العمل بكل جهد وإخلاص وتحقيق مطالب وتطلعات المواطنين وتذليل أي عقبات يمكن أن تعوق تقديم الخدمة لهم.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار الحملات التموينية المكثفة على المخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسعار ومنع التلاعب، وضمان توفير السلع الأساسية، مؤكدا أن حماية المستهلك وتأمين احتياجاته اليومية أولوية، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية في هذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل متابعة ومراقبة المخابز لتوفير رغيف مطابق للمواصفات في الجودة والوزن، ومتابعة أسعار السلع الغذائية بالمنافذ والإعلان عنها من خلال الشاشات الإلكترونية.

ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين

كما وجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين، مؤكدا أن القرى سيكون لها نصيب كبير في منظومة النظافة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحسين الصورة البصرية للمحافظة هو انعكاس مباشر لجودة الأداء الميداني، وعلينا أن نقدم للمواطن بيئة حضارية لائقة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في منظومة النظافة.

وأشار المحافظ  إلى أهمية الاستعداد الكامل والتجهيز الجيد للانتخابات المقبلة لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والمقرر انعقادها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا، وأكد أن هذا الاستحقاق الوطني يتطلب تنسيقًا تامًا بين كافة الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة والآمنة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والحرص على توفير جميع الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة."

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