محافظ الدقهلية: استمرار الجولات المفاجئة لضمان الانضباط بالمراكز التكنولوجية

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة اليوم على مركز ومدينة منية النصر، حيث تفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي، واطّلع على معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وخاصة موقف إصدار نموذج 8 وتسليمه للمواطنين.

كما تابع "مرزوق" الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء داخل المدينة والوحدات القروية، موجهًا بضرورة تسريع دورة العمل والتيسير على المواطنين، والتعامل الفوري مع طلبات التراخيص بما يضمن حصول كل مواطن على حقه في إطار من الشفافية والانضباط الإداري.

وشدّد " المحافظ "على أهمية حُسن استقبال المواطنين داخل المركز التكنولوجي، وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة دون تعقيد، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية وُجدت لخدمة المواطن والتسهيل عليه، لا لتعقيد الإجراءات أو تعطيلها.

ووجّه "مرزوق" رئيس مركز ومدينة منية النصر بتكثيف العمل في ملف التصالح، والانتهاء الفوري من تسليم نموذج 8 في الملفات التي تم الانتهاء من مراجعتها ،وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، والرد على استفسارات المواطنين بوضوح، وتوفير بيئة خدمية فعّالة تليق بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأكد "المحافظ" أن الدولة جادة في تحسين منظومة الخدمات الحكومية، ولا مجال لأي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة ستستمر لضمان الانضباط والالتزام بكفاءة الأداء في جميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة ريهام عبدالشافي مدير إدارة المكتب الفني بمكتب المحافظ والمشرف علي ملف التصالح ، و وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر .