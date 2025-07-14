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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية يزور رومانيا للاستفادة من التجارب الدولية في إدارة المخلفات

وفد وزارة التنمية المحلية برومانيا
وفد وزارة التنمية المحلية برومانيا
ايمان البكش

 نظّمت وزارة التنمية المحلية زيارة رسمية إلى دولة رومانيا، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ضمن وفد مشترك برئاسة اللواء دكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبمشاركة عدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية وخبرائها المعنيين بملف البيئة والمخلفات.

تأتي هذه الزيارة في سياق تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وتهدف إلى الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في إدارة المخلفات وتطوير البنية التحتية البيئية، بما يسهم في تطوير المنظومة المصرية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وقد التقى الوفد المصري بمسؤولي وزارة البيئة الرومانية ومستشاري الوزير لشؤون المخلفات، حيث تم عرض التجربة الرومانية الرائدة، التي شملت إغلاق أكثر من 230 مقلبًا عشوائيًا بحلول عام 2017، وتبني حلول مبتكرة لإعادة استخدام المخلفات في الزراعة والصناعة، بدلًا من الحرق أو الطمر.

كما عقد الوفد لقاءً موسعًا مع السيدة فينيرا فالد، مسؤولة البنية التحتية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناول استثمارات البنك في قطاع المخلفات، وأثر التشريعات الأوروبية في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة البيئية، حيث ارتفعت معدلات إعادة التدوير من 2% فقط إلى أكثر من 74%، إلى جانب إنشاء مدافن صحية وتطوير آليات فعّالة للتعامل مع النفايات.

وتضمن برنامج الزيارة أيضًا التعرف على مبادرة “المدن الخضراء” التي أطلقها البنك الأوروبي، والتي تهدف إلى تمويل مشروعات بيئية مستدامة في 100 مدينة حول العالم، وتشمل مدنًا مصرية مثل القاهرة، الإسكندرية، و6 أكتوبر.

وتُعد هذه الزيارة خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة الفنية والمؤسسية، بما يدعم جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية في تطوير قطاع المخلفات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية.

التنمية المحلية منال عوض رومانيا المخلفات

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