محافظ الدقهلية يوجه بالرقابة المستمرة على الأسواق وتداول المنتجات الغذائية والمخابز

وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق بالرقابة المستمرة على الأسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، والمخابز والمنافذ، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات.

وفي السياق، قام وكيل وزارة التموين بالمحافظة علي حسن بحملات مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام المخابز والأسواق بجميع التعليمات واللوائح التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة.

وفي الأسواق، تم تحرير 38 مخالفة تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وتواجد سلع بدون فواتير، وغش تجاري، وسلع مجهولة المصدر، واستخدام غاز منزلي في غير الغرض، وممارسة نشاط بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 13 ألفًا و845 كجم حواوشي مجهول المصدر، والتحفظ على 250 عبوة حلوى وبسكويت مجهول المصدر، وضبط 20 كجم دجاج مجهول المصدر، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

