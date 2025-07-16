محافظ الدقهلية يترأس وفد التنمية المحلية ويزور عددا من مصانع تدوير المخلفات برومانيا

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفدا من وزارة التنمية المحلية ومحاف الدقهلية، وذلك في زيارة لدولة رومانيا تفقد خلالها عددا من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدولة رومانيا، والتعرف على نظم الجمع والفصل وأحدث آليات عمل منظومة المخلفات.

وخلال الجولات التفقدية لمحافظ الدقهلية، ناقش نماذج التعاقدات مع الأفراد والجهات، وآليات تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والبلديات، كما استعرض جهود الشركات في التوعية المجتمعية لتشجيع الفصل من المنبع وتوفير الجهد، ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة المخلفات في رومانيا ومقارنتها بالتجربة المصرية وآليات التعامل معها.

كما قام “مرزوق”، باستعراض وتفقد نظام فصل المخلفات إلى 5 أنواع مختلفة، ولكل نوع سيارات مخصصة للجمع، والتعرف على مرحلة الجمع المنزلي ودورها في تحسين منظومة المخلفات.

كما شملت جولات محافظ الدقهلية الميدانية داخل المنشآت، الاطلاع على أنظمة الفصل الميكانيكي للمخلفات، والمعالجة البيولوجية لتثبيت المادة العضوية، وطرق ووسائل الدفن الصحي الآمن للمرفوضات، واختتم الجولات بزيارة مصنع متخصص في إعادة تدوير المخلفات النسيجية، للاطلاع على آليات العمل ونقل الخبرات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الزيارة تأتي في إطار حرص محافظة الدقهلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية على نقل التجارب الدولية الناجحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.