محافظ الدقهلية: نادي العاملين يجب أن يعكس صورة مشرفة للعاملين بالجهاز التنفيذي

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بنادي العاملين بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، المحاسب بدر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة ، المهندسة منى الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل التنفيذ الحالية، وتذليل العقبات أمام استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة للعاملين ولرواد النادي.

ووجّه المحافظ، لمدير هيئة الأبنية التعليمية – المشرف على تنفيذ المشروع – والشركة المنفذة، بتكثيف الأعمال وسرعة الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع التشديد على عدم إعاقة الرؤية البصرية لنهر النيل، والحفاظ على الموقع المتميز للنادي، وتطوير المنطقة المحيطة به بما يتلاءم مع قيمته ومكانته.

وأكد مرزوق، أن نادي العاملين يجب أن يعكس صورة مشرفة للعاملين بالجهاز التنفيذي، ويُعد متنفسًا حضاريًا يليق بجهودهم، ويأتي تطويره في إطار اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل والاهتمام بالعاملين في القطاع العام.

واختُتم " المحافظ " الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية من قبل ادارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لرؤية المحافظة في تقديم منشآت خدمية وترفيهية تليق بالعاملين والمواطنين على حدٍ سواء.