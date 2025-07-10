3 حالات إغماء في آخر أيام امتحانات الثانوية بالدقهلية .. بينهم رئيس لجنة

شهدت مدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إصابة رئيس لجنة بهبوط عام، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بإصابة رئيس لجنة يدعى نصر محمد بهبوط عام، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

كما شهدت لجنة مدرسة الحرية بجديلة، بمحافظة الدقهلية، إصابة طالب يُدعى محمد باسم رفعت المهدي، 19 عامًا، ومقيم بقرية سلامون القماش، بحالة إغماء أثناء أدائه الامتحان، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.

كذلك أُصيبت طالبة داخل لجنة مدرسة الثانوية بنات "المختلط"، وتُدعى رنا محمد عبد الرازق، 18 عامًا، ومقيمة بمدينة طلخا، بحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ.

