محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال التطوير التي تشهدها المكتبة حاليًا، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمنشآت الثقافية والخدمية ومختلف القطاعات بنطاق المحافظة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير الشامل التي تمت مؤخرًا داخل المكتبة، والتي شملت "جاليري الفنون" و"قاعة السينما"، مثمنًا الجهود المبذولة لتحويل المكتبة إلى منارة ثقافية عصرية تُعنى بالمعرفة والفن والترفيه، وتخدم كافة فئات المجتمع.

وأكد "مرزوق" أن أعمال التطوير تأتي تزامنًا مع احتفال المكتبة بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تمت بالتنسيق مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وبإشراف ومتابعة الدكتورة رباب عبدالمؤمن مديرة المكتبة، في إطار خطة شاملة لتحديث المكتبة ودعم دورها كمركز ثقافي متكامل.

وقد تفقد المحافظ قاعة السينما بعد تطويرها، حيث تم تحديث المقاعد والأنظمة الصوتية والبصرية، وتزويد القاعة بسقف بانورامي يضفي تجربة سينمائية متميزة، كما اطلع على جاليري الفنون الذي شهد تحديثًا في أنظمة الإضاءة وطرق العرض الفني، ليصبح أكثر إشراقًا وتفاعلية مع جمهور الزائرين.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لإدارة المكتبة والقائمين على أعمال التطوير، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يسهم في النهوض بالثقافة والإبداع داخل المحافظة، ويعزز مكانة مكتبة مصر العامة بالمنصورة كأحد أهم الصروح الثقافية في الدقهلية.