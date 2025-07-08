محافظ الدقهلية: استمرار حملة التوعية بمبادرة نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا

أعلن محافظ الدقهلية طارق مرزوق، مواصلة تنفيذ حملات التوعية والتثقيف حول مبادرة "نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا" للتعريف والتوعية بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها في أماكنها المخصصة حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري، والحفاظ على الشارع العام.



وأكد المحافظ -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- الاستمرار في فعاليات المبادرة في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون بين الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، من خلال الرائدات الاجتماعيات، ومسئولي النظافة والبيئة في المراكز والمدن، للمرور على المواطنين في أماكن تواجدهم سواء في محال عملهم أو البيوت وحضانات الأطفال، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها فى الصناديق الخاصة بها وتبليغ الوحدة المحلية فى حالة عدم وجود الحاويات الخاصة بالقمامة.