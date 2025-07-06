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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان درجات تنسيق القبول بالثانوي العام في محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسيني

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.

كما اعتمد المحافظ  تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف أنواعه (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج ) للعام الدراسي 2025/2026 حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة، وجاءت درجات القبول حسب كل إدارة تعليمية طبقا للجداول المرفقة .

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفقا لمناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وقتل المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 113 الف و965 طالبا وطالبة وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية 1143 فصل، وأن العدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي 55886، والكثافة من 36-42 طالب وأن درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحله العام والخدمات والخاص والمنازل جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية.

الدقهلية محافظ تنسيق الثانوى

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